Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi

6 saat önce

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi, System.String[]

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hotamış Sokak üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şüphe üzerine Rahmi U. idaresindeki 42 EHM 55 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada torpido içerisindeki gizli bölmeye saklanmış 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Hotamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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