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General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, yüzlerce çalışanın işine son verecek. Dev şirket yeni yılla birlikte 1.300 kişiyi işten çıkaracak.

15.12.2023 - 14:21,  Güncelleme: 15:03
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General Motors, ocak ayı başında Michigan'daki iki otomobil fabrikasında 1.300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

GM, Chevrolet Bolt elektrikli otomobil üretimine son verilen ve elektrikli kamyon üretim tesisine dönüştürülen Orion Montaj tesisinde 945 işçinin işten çıkarılacağını açıkladı.Chevrolet Camaro üretiminin sona ermesi nedeniyle Lansing Grand River fabrikasındaki toplam 1400 işçiden 350'si işten çıkarılacak fakat söz konusu fabrikada Cadillac CT4 ve Cadillac CT5 üretimine devam edilecek.

DİĞER FABRİKALARDA İŞ TEKLİF EDECEK

GM, işten çıkarılacak ve saat başı ücret alan çalışanlara diğer fabrikalarda pozisyon teklif edileceğini açıkladı. GM Ekim ayında Orion fabrikasındaki elektrikli kamyonet üretimini bir yıl ertelediğini açıklamıştı, bu nedenle o fabrikada üretim alanında çalışan tüm işçilerin işten çıkarılması öngörülüyor.

General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
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General Motors, Otomobil, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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