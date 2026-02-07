Otomotiv sektöründe önemli değişiklik - Son Dakika
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
07.02.2026 10:04
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektöründe nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu. Düzenleme, özellikle engelli araç alımlarında yaşanan yerlilik sorununun geçici olarak çözülmesini amaçlıyor.

Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

YERLİLİK KURALINA GEÇİCİ ARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte otomotiv sektöründe yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin mevcut kuralların geçerliliği geçici olarak durdurulmuş oldu.

ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA YAŞANAN SORUNLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'de üretim yapan bazı markaların, yeni yıl itibarıyla "Yerli Katkı Payı" oranlarını açıklayamaması ya da sunamaması nedeniyle son bir aydır özellikle engelli araç alımlarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyordu. Yerlilik şartının karşılanamaması, satış ve teslimat süreçlerini doğrudan etkilemişti.

GEÇİCİ MADDEYLE RAHATLAMA BEKLENİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte, araç alımlarında yaşanan yerlilik oranı kaynaklı sorunların 1 Temmuz 2026'ya kadar aşılması ve piyasada yaşanan belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 51 ŞARTI VARDI

25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Samet Samet:
    Araç engelli ama şoför sağlam. Engelli yakının üzerine alıp dilediği gibi kullananlar için de harekete geçilmeli. Otoparklarda engelli ceplerinde araç bırakacak yer bulamıyoruz. 37 15 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    mantıksız ve.gereksiz bı yorum yapmasın engelli insan araba nasıl kullanacak en yakını kullanacak tabiki 28 9 Yanıtla
    alos alos :
    En yakını sağlam ise gidip başka yere aracını park edecek, 0 0
  • alos alos :
    Sürüş için özel tertibatı bulunan araçlar haricinde engelli otoparklarına araç park edilememesi gerekir, onlarda diğer vatandaşlarımız gibi hastalarını hastane kapısına indirip araçlarını uygun yerlere bırakabilirler. Bakıyorum sapasağlam adam engelli parkına araç bırakıyor, bu da sürtüşmeye neden oluyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
