Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.
Bu düzenlemeyle birlikte otomotiv sektöründe yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin mevcut kuralların geçerliliği geçici olarak durdurulmuş oldu.
Türkiye'de üretim yapan bazı markaların, yeni yıl itibarıyla "Yerli Katkı Payı" oranlarını açıklayamaması ya da sunamaması nedeniyle son bir aydır özellikle engelli araç alımlarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyordu. Yerlilik şartının karşılanamaması, satış ve teslimat süreçlerini doğrudan etkilemişti.
Yapılan düzenlemeyle birlikte, araç alımlarında yaşanan yerlilik oranı kaynaklı sorunların 1 Temmuz 2026'ya kadar aşılması ve piyasada yaşanan belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.
25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Otomotiv sektöründe önemli değişiklik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)