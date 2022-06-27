Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.06.2022 11:23
Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Bolu yönünde Fahri A. idaresindeki 52 FD 624 plakalı otomobil, Yazıkara köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Dudu A. ve Serap K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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