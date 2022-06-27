Kazada sürücüyle araçta bulunan Dudu A. ve Serap K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otoyolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.