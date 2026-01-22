Ovacık Kayak Tesisi Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
Ovacık Kayak Tesisi Sezona Merhaba Dedi

22.01.2026 10:32
Ovacık Kayak Spor Tesisi, yeni kış sezonunun açılışında yoğun ilgi gördü. Eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Ovacık Kayak Spor Tesisi, düzenlenen sezon açılışıyla birlikte kapılarını açtı.

Kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan Ovacık Kayak Spor Tesisi, düzenlenen sezon açılışıyla yeni kış sezonuna merhaba dedi. Munzur Dağları'nın eşsiz doğası içerisinde yer alan tesiste gerçekleştirilen açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında jandarma birliklerinin dev Türk Bayrağı ile gerçekleştirdiği yürüyüş büyük beğeni toplarken, yamaç paraşütü gösterileri ilgiyle izlendi. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki pisti, teleski sistemi, konaklama imkanları ve sosyal alanlarıyla hizmet veren tesis, ara tatilin de etkisiyle yoğun ilgi gördü. Açılış kapsamında ayrıca Türk Kızılayı tarafından ziyaretçilere ücretsiz çay ve çorba ikramında bulunuldu.

"Ovacık hem yaz turizminde hem de kış turizminde ilimize önemli katkılar sağlamaktadır"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin, hem yaz hem de kış turizmi bakımından kente önemli katkılar sağladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ali Rıza Turan, "İlimiz için önemli bir değer olan Ovacık Kayak Spor Tesisi olarak bugün itibariyle yeni sezona başlamış bulunmaktayız. Açılışını büyük bir coşkuyla, halkımızın ciddi teveccühüyle gerçekleştirdik. Bu tesis gençlerimizi sporla buluşturmaya ve kış sporlarının ilimizde yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında, özellikle bölgeden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan vatandaşları fazlaca burada misafir etmekteyiz. Konuk evimiz 74 kapasiteli, 7/24 hizmet veren bir tesistir. Ovacık hem yaz turizminde hem de kış turizminde ilimize önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Buraya bakınca, ismini söylemezseniz İsviçre Alpleri ya da Uludağ diyebilirsiniz"

Tunceli Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kaya, "Bugün ülkemizin cennet köşelerinden birisi olan Tunceli'mizin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezindeyiz. Buraya bakınca, ismini söylemezseniz İsviçre Alpleri ya da Uludağ diyebilirsiniz. Burası Tunceli, Ovacık. Çok müthiş bir doğası var. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda bir piste sahip. Yaklaşık 100 kişilik bir teleskiye sahip. Ara tatil olması nedeniyle vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var. Herkes burada gönlünce kayak yapıyor, geziler yapıyorlar. Herkesin görmesini isterim" şeklinde konuştu.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, "Ovacık ilçemiz hem yaz turizmi hem de kış turizmi bakımından ilimizin en gözde mekanlarından birisi. Kış aylarında çevre illerden, ilimiz merkezinden oldukça ilgi gören bir yer. Bizim için çok kıymetli. Çevre illerden ve ilimizden özellikle hafta sonları çok büyük rağbet gören bir yer" dedi.

Ziyaretçilerden Rüzgar Boran Tuncer, "Arkadaşlarımla buraya geldik, zaman geçirelim dedik. Bizim için evde durmaktansa buraya gelip tatil yapmak daha güzel oldu. İlk defa geliyorum, güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer ziyaretçi Yaren Güloğlu ise "Ailemle geldim, çok heyecanlıyım. Palyaço kostümü giydim. Burada çok eğlenceli etkinlikler var. Buralıyım ve yıllardır kayakla ilgileniyorum. Kayağı seviyorum ve bunu burada yapmak ayrı bir eğlenceli. Buranın doğasını çekmek, bu doğanın havasını almak ayrı bir eğlenceli" dedi. - TUNCELİ

