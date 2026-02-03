Ovacık\'ta Fotokapanla Yaban Hayvanları Görüntülendi

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık'ın evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktadaki ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapanla son olarak ormanda gezen vaşak ve karaca görüntülendi.