Caner AKTAN
(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, çatıda biriken kar kütlesinin jandarmaya ait trafik aracının üzerine düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki jandarma trafik aracının üzerine düştü.O sırada araçta bulunan 2 askeri personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Yerel › Ovacık'ta Kar Kütlesi Askeri Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika
