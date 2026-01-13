Ovacık\'ta Karla Mücadele: 87 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde rahatsızlanan 87 yaşındaki hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi Paşadüzü köyünde kalp, tansiyon ve KOAH hastalıkları bulunan 87 yaşındaki H.T. isimli erkek hasta için sabah saatlerinde gelen acil çağrı üzerine 112 Acil ekibi harekete geçti. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık iki saat süren özverili çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Nefes darlığı şikayeti bulunan hasta, ileri tetkik ve tedavisi için Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ