Ovacık'taki Yanlış İhbar Ekipleri Yorup, Kaynakları Israf Etti
Ovacık'taki Yanlış İhbar Ekipleri Yorup, Kaynakları Israf Etti

Ovacık\'taki Yanlış İhbar Ekipleri Yorup, Kaynakları Israf Etti
17.01.2026 16:32
Ovacık'ta gerçeği yansıtmayan sosyal medya ihbarı nedeniyle ekipler 15 saat sahada kaldı.

Ovacık'ta gerçeği yansıtmayan ihbar nedeniyle 2 iş makinesi ve 20 kişilik ekip 15 saat sahada kaldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş Köyü ile ilgili sosyal medyada yapılan ve gerçeği yansıtmadığı belirlenen ihbar, ekiplerin saatler süren mesaisine neden oldu. Yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, herhangi bir hayati aciliyet bulunmamasına rağmen 2 iş makinesi, 20 kişilik ekip ve yaklaşık 15 saatlik çalışma süresini tek bir hane için harcadı. Yanlış ihbar nedeniyle ekiplerin çalışma programının aksaması ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması üzerine Tunceli Valiliği hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

"Gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır"

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş Köyü. Acil yardım talep ediyoruz!" şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. 112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır. Ekiplerimiz dün eve ulaştığında, yerinde yapılan incelemelerde; elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu yerin; yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlar, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmamızı geciktirmekte; kamu kaynaklarının ve ekiplerimizin zamanının etkin ve verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir. Bu tür vakalarla; Vatandaşlarımızın insani ve merhamet duygularını etkileyerek milletimizde umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı oluşturmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ovacık'taki Yanlış İhbar Ekipleri Yorup, Kaynakları Israf Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Ovacık'taki Yanlış İhbar Ekipleri Yorup, Kaynakları Israf Etti - Son Dakika
