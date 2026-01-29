Oyun Oynamanın Ruh Sağlığına Etkisi - Son Dakika
Oyun Oynamanın Ruh Sağlığına Etkisi

29.01.2026 18:17
Yeşilay araştırmasına göre, aşırı oyun oynamak depresyon ve anksiyete riskini artırıyor.

Yeşilayın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan araştırmasında, bilgisayar ve benzeri platformlarda sanal oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha sık görüldüğü tespit edildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, oyun oynama bozukluğu, yalnızca çocuk ve ergenleri değil, yetişkinleri de etkileyen önemli bir ruh sağlığı problemi olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde yürütülen, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran yetişkinleri kapsayan, uluslararası hakemli dergi Addicta'da yer alan detaylı araştırmada, oyun oynama bozukluğu nedeniyle yardım arayan bireylerin sosyodemografik, klinik ve psikolojik özellikleri incelendi.

2020-2024 yıllarında Türkiye ile KKTC'deki 105 YEDAM merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin dahil edildiği, değerlendirme formlarını eksiksiz dolduran 250 kişinin verilerinin analiz edildiği çalışmada, klinik psikologlarca yüz yüze yapılan değerlendirmelerde, katılımcıların büyük çoğunluğunun genç yetişkin erkeklerden oluştuğu belirtildi.

Çalışmada, erkeklerin katılım oranı yüzde 91 olsa da son yıllarda kadın başvurularında da artış olduğu tespit edildi.

Oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha sık görüldüğü çalışmada ortaya koyuldu.

Bulgulara göre, katılımcıların önemli bir kısmı günde 6 saatten fazla oyun oynadığını, bu durumun günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini aktardı.

Özellikle interneti temel olarak oyun amacıyla kullanan bireylerde oyun oynama bozukluğu riski belirgin şekilde daha yüksekken katılımcıların en çok bağımlısı olduğu oyun türü ise yüzde 46 ile strateji oldu. Savaş oyunları ise yüzde 43'le ikinci sırada yer aldı.

Üç aylık gözlem sonuçları, YEDAM tarafından verilen psikososyal destekle kişilerin oyun oynama süresinde anlamlı azalma sağlandığını gösterdi.

Başvuru gününde "6 saatten fazla oyun oynuyorum" diyenler yüzde 76'yken 3 ayın sonunda bu oran yüzde 13'e kadar düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, elde edilen bulguların önemini vurguladı.

Prof. Dr. Coşkunol, "Bu araştırma, oyun oynama bozukluğunun yetişkinlerde de ciddi işlev kayıplarına yol açabildiğini net biçimde ortaya koyuyor. YEDAM'da sunduğumuz bilimsel ve ücretsiz psikososyal desteklerin, bireylerin yaşamlarını yeniden dengelemelerinde etkili olduğunu görmek son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

