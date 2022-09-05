Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi

05.09.2022 22:21
Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi

Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdiTOKAT Tokat Devlet Hastanesinin oto parkına bırakılan oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi.

Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi

TOKAT Tokat Devlet Hastanesinin oto parkına bırakılan oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi'nin oto parkında duvar dibine bırakılan oyuncak bebeği gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. Polis ekipleri otoparka güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Üzerinden kablolar sarkan oyuncak bebekte bomba düzeneği olma ihtimaline karşı patlatılmasına karar verildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı fünye yerleştirdi. Oyuncak bebek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatmanın etkisi ile ortalığa dağılan oyuncakta bomba düzeneğine rastlanmadı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale edildi Kayseri'de parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale edildi Tokat'ta ormanlık alanda yangın Tokat'ta ormanlık alanda yangın MHP'li Bulut: 'Biran önce çiftçimizin yaralarını sarmamız gerekiyor' MHP'li Bulut: 'Biran önce çiftçimizin yaralarını sarmamız gerekiyor'
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
21:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız gazeteciye çarpıcı yanıt: Türkiye'yi örnek alın
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 22:21:41. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncak bebek polis ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement