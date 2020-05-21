Oyuncu Ahmet Yenilmez,

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez, sosyal medya platformundan canlı yayınlanan "Gençlik ve Sanat" başlıklı söyleşide sanatseverlerle buluştu.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Sanat Kültür Spor Daire Başkanlığının YouTube kanalında yayınlanan "Sanat Buluşmaları" etkinliğine konuk olan Yenilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde birçok kesim tarafından sanatın öneminin farkına varıldığını söyledi.

"Sahip olduğumuz teknolojiyi medeniyetimizi yeniden inşa etmek adına kullanmalıyız"

Yenilmez, olayları zaman ve mekan diliyle anlatmanın önemine dikkati çekerek, "Bugün sahip olduğumuz bu teknolojiyi medeniyetimizi yeniden inşa etmek adına kullanmalıyız. Hem üniversitenizin adını taşıyan İbn Haldun hem de medeniyetimizin diğer direklerini cemiyet hayatımızla buluşturmalıyız. Tıbbın babası, Türk İslam medeniyetinin ana direklerinden birisi olan İbn-i Sina, bugün koronavirüse karşı alacağımız önlemleri madde madde yazmış. Bugün çağdaş hekimlerimizin tedbir maksadıyla söylediklerinin hepsini tam 1000 yıl önce teker teker söylemiş. Ancak gel gör ki bizim İbn-i Sina'yı anlatan bir filmimiz, bir animasyonumuz bir çizgi filmimiz bile yok." dedi.

Yaşanılan hayatı bir hikaye bütünlüğü için düşünerek anlamaya çalışmak gerektiğine işaret eden usta oyuncu, bugünleri anlamak için geçmişi iyi bilmek, geleceği anlamak için de bugünü iyi gözlemlemek gerektiğini ifade etti.

Yenilmez, gençlere de tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti:

"İdrak aklın ürettiği bir şeydir. Sanatla irtibatınızı koparmayın. Tiyatroya gidin, tiyatro izleyin. Beynin akledebilmesi için 5 duyu organımızdan sağlıklı bir şekilde veri toplaması gerekir. İşte bu 5 duyu organımızın temiz, tıkanmadan, sağlıklı veri toplamasını sağlayan sanattır. Hayatımızda sanat yoksa bu 5 duyu organınızı siz başkalarının tekeline terk etmişsiniz demektir. ya kendi içinizde ürettiğiniz kalitesizliğe ya da dışarıdan birilerine terk ediyorsunuz. Çünkü teknoloji denilen gerçek, insanların hayatında olmazsa olmaz yenilikler getiriyor."

Sanatın hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olduğuna vurgu yapan Yenilmez, "Dijital çağın ifade dili sanattır. Yeni çağda var olabilmek için sanatı hayatımızın merkezine almalıyız. Gençlere en önemli tavsiyem meslek sahibi olmalarıdır. Hür bireyler olabilmek için meslek sahibi olmak gerekir. İmam-ı Azam'ı bolca okuyun ve akledin gençler. Aklınızın ve vücudunuzun kullanım hakkı sadece size ait olsun. Bu iki şeyi başkasına ipotek etmeyin. Gençler, Fethi Gemuhluoğlu'nu iyi tanıyın, onun 'aşık olunuz' öğüdüne kulak verin. Birbirinizi sevmezseniz hiçbir şeyi sevemezsiniz, bunu unutmayın." ifadelerini kullandı.