Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Halil Halid Bey karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın

Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Halil Halid Bey karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Film Haftası'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Uygun, AA'nın başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek, kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Yılın Fotoğrafları" yarışmasına da katılan başarılı oyuncu, "haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Uygun, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Uygun, her biri ayrı birer hikayeyi içinde barındıran fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Gürkan Uygun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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