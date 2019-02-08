Son Dakika Haberleri: Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti - Hastane Açıklaması

Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti - Hastane Açıklaması

1 saat önce

Oyuncu Yalçın Menteş, 59 yaşında vefat etti.

Oyuncu Yalçın Menteş, 59 yaşında vefat etti.

Ünlü oyuncu, yaklaşık 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 30 yıldır diyabet hastası olan ve 12 Nisan 2013'te damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağını dizi üzerinden kaybeden Menteş, akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Menteş'in vefatı ile ilgili hastane yetkililerinden açıklama yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Yalçın Menteş, Menteş, Güncel
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