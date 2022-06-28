Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Şahin, Rize'de konuştu - Son Dakika
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Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Şahin, Rize'de konuştu

28.06.2022 15:05

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Biz çaya sahip çıkmak zorundayız. Çay üreticisi, ÇAYKUR, ÇAYKUR işçisi ve sendika bir bütün olarak çayına ve bölgenin kaderine sahip çıkmak zorunda.

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Biz çaya sahip çıkmak zorundayız. Çay üreticisi, ÇAYKUR, ÇAYKUR işçisi ve sendika bir bütün olarak çayına ve bölgenin kaderine sahip çıkmak zorunda." dedi.

Şahin, kentte bir otelde Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi'nde, Öz Gıda-İş'in çay sektöründe örgütlenme mücadelesinin Türk sendika tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirten Şahin, " Türkiye'de pandemi sürecini en iyi idare eden sendikaların başında geliyoruz. Türkiye'de ilk defa dijital platform üzerinden iş sözleşmesi imzalayan sendikayız. Bu süreçte bizim sektörümüzdeki bütün arkadaşlarımız pandemi sürecinde elini taşın altına koydu ve 'Hastalık bulaşır mı?' korkusuna aldırmadan üretmeye devam etti. Bu anlamda bütün üyelerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Şahin, çayın vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün tarım ürünleri için öyle ama Doğu Karadeniz bölgesinin hayatı çayla dönüyor. O yüzden geldiğimiz günden beri şunu söyledik, biz çaya sahip çıkmak zorundayız. Çay üreticisi, ÇAYKUR, ÇAYKUR işçisi ve sendika bir bütün olarak çayına ve bölgenin kaderine sahip çıkmak zorunda. Aksi takdirde diğerlerinde olduğu gibi yarın farklı risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu mücadelelere biz hazırız. Başımıza böyle bir risk gelirse bilin ki çayı da ÇAYKUR'u da buradaki emekçi arkadaşlarımızın hakkını korumaktan geri kalmayız. Kavga da etmek gerekirse kavga ederiz. Eğer çay da ölürse bütün bu bölgenin insanının başka bir geçim kaynağı yok. ÇAYKUR'umuza sahip çıkacağız. ÇAYKUR bu sektörün regülasyonunu yapan, bu sektörün motoru. Eğer ÇAYKUR olmazsa çay da olmaz. ÇAYKUR olmazsa bölgedeki müstahsil özel sektörlerin insafına kalır."

"Bizler emekçiyiz, işçiyiz. Türkiye'nin beşte dördüyüz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların en büyük yansımasını yine bizler yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Şahin, önlerinde zor günler bulunduğunu, bunun için daha fazla kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Şahin, çay sektöründeki mevsimlik işçi sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanından söz aldıklarını da belirterek, "Türkiye'de son dönemde yaşanan enflasyon odaklı ortam en çok işçileri olumsuz etkiledi. Şu anda işçilerin yüzde 84'ü asgari ücretle çalışır hale geldi. Bu, işçiler adına son derece olumsuz bir tablo. Bu enflasyonist ekonomik sürecin acilen düzelmesi gerekiyor." dedi.

Kongreye, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Karadağ ve Halil Çukutli, yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile üyeler katıldı.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, Fatih Kandemir başkan seçildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Şahin, Rize'de konuştu - Son Dakika

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