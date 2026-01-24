Özat'tan Saç Örgüsü ve Bayrak Çağrısı - Son Dakika
Özat'tan Saç Örgüsü ve Bayrak Çağrısı

24.01.2026 13:29
Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, saç örgüsünün kültürel miras olduğunu vurguladı, bayrakla okula gitme çağrısı yaptı.

EĞİTİM Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medyadaki 'saç örme akımı' ve 'Türk bayrağı hassasiyeti'ne dikkat çekerek, Anadolu'da yaşayan halkların ortak kültürü, mirası olan saç örgüsünün politik ve bölücü niyetlere alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Özat, kadın üyelerine okulun ilk günü okullarına örgülü saç ve Türk bayrağı rozetiyle gitme çağrısında bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat, sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Saç örme Alevi'nindir, Türkmen'indir, Çerkez'indir, Gürcü'nündür, Anadolu'nundur. Bölücü teröristin değil" dedi.

Özat, üyelerinin yakalarına takacakları Türk Bayrağı rozetlerini sendikanın kendilerine temin edeceğini dile getirdi. Özat, "Devlete, Cumhuriyet'e, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak önemlidir, sorumluluk gerektirir. Eğitim Gücü Sen önce devlet der, sonra millet der, sonra eğitim çalışanları der. Bu siyaset değildir, milli bir meseledir. Eğitim Gücü Sen doğuda neyse batıda da odur. Bizde iki dil yok" dedi.

