Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Küresel Zirve İçin Hindistan'da
1 saat önce
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 9. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam Hindistan'a gitti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
, 9. Vibrant Gujarat
Küresel Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam Hindistan
'a gitti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ahmedabad
Havaalanı'nda Hindistan hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı. Gujarat Eyaleti'ndeki zirve öncesi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi
bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası iki ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Mirziyoyev, bugün 15 ülkenin hükümet yetkilileri ve 100'den fazla ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla başlayacak olan 9. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde bir konuşma yapacak. - TAŞKENT
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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