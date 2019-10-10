Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor
Son Dakika Güncel Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor

Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor

1 saat önce

Özbekistan genelinde 8 bin 208 kültürel mirasın bulunduğu bildirildi.

Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor, System.String[]

Özbekistan genelinde 8 bin 208 kültürel mirasın bulunduğu bildirildi.


Özbekistan Adliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunca ülke genelindeki arkeolojik, tarihi ve sanatsal değere sahip kültürel miras eserlerinin listesinin hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu listede ülke genelindeki 8 bin 208 kültürel miras eserinin yer aldığı kaydedilirken, bu kültürel miras eserlerinin 4 bin 748'ini arkeolojik sit alanları, 2 bin 250'sini tarihi öneme sahip mimari eserler, 678'ini sanatsal değeri olan heykel ve benzeri yapılar, 532'sini de turistik yerlerin oluşturduğu ifade edildi.

Tarihi, mimari, sanatsal ve kültürel değerlerinden dolayı söz konusu listeye giren kültürel miras eserlerin devlet korumasında olduğu vurgulanan açıklamada, Kültür Bakanlığının söz konusu ulusal listenin yenilenmesi konusunda hükümete öneride bulunma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Ülkedeki kültürel miras eserlerinin büyük bir kısmı tarihi medrese ve camilerin bulunduğu Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde bulunuyor.

Son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi kararlar alan Özbekistan, bu çerçevede geçen sene güvenlik gibi farklı nedenlerden dolayı kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açmıştı.

Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
Türkiye turizmi için 5 milyar liralık tarihi kampanya Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Belirlenen hedefler ele geçirildi Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:48:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]