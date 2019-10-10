Özbekistan'da 8 binden fazla kültürel miras eseri bulunuyor

Özbekistan genelinde 8 bin 208 kültürel mirasın bulunduğu bildirildi.



Özbekistan Adliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunca ülke genelindeki arkeolojik, tarihi ve sanatsal değere sahip kültürel miras eserlerinin listesinin hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu listede ülke genelindeki 8 bin 208 kültürel miras eserinin yer aldığı kaydedilirken, bu kültürel miras eserlerinin 4 bin 748'ini arkeolojik sit alanları, 2 bin 250'sini tarihi öneme sahip mimari eserler, 678'ini sanatsal değeri olan heykel ve benzeri yapılar, 532'sini de turistik yerlerin oluşturduğu ifade edildi.

Tarihi, mimari, sanatsal ve kültürel değerlerinden dolayı söz konusu listeye giren kültürel miras eserlerin devlet korumasında olduğu vurgulanan açıklamada, Kültür Bakanlığının söz konusu ulusal listenin yenilenmesi konusunda hükümete öneride bulunma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Ülkedeki kültürel miras eserlerinin büyük bir kısmı tarihi medrese ve camilerin bulunduğu Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde bulunuyor.

Son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi kararlar alan Özbekistan, bu çerçevede geçen sene güvenlik gibi farklı nedenlerden dolayı kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açmıştı.