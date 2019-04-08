Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü

Özbekistan'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü

1 saat önce

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın Tirmiz kentindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın Tirmiz kentindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Özbekistan emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Tirmiz kentindeki bir apartmanın bodrum katındaki depoda doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığı belirtildi.


Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, patlamada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:59 Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel
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