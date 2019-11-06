Özbekistan-Hindistan ortak askeri tatbikatı başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent yakınlarındaki Çirçik poligonunda Dostluk-2019 Özbek-Hint ortak askeri tatbikatı başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Taşkent yakınlarındaki Çirçik poligonunda Dostluk-2019 Özbekistan- Hindistan ortak askeri eğitim tatbikatı başladı.

Tatbikatın açılışına Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnat Singh katıldı. Özbek ve Hint askerlerinin katılımıyla bir hafta boyunca devam edecek tatbikat 13 Kasım'da sona erecek.

Eylülde Özbekistan'ın Forış poligonunda dağlık bölgelerdeki terörle mücadeleye ilişkin Özbekistan-Hindistan ortak askeri tatbikatı düzenlenmişti.