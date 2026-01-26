Özbekistan ve Türkiye Arasında Sanayi İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika
Ekonomi

Özbekistan ve Türkiye Arasında Sanayi İşbirliği Görüşüldü

26.01.2026 16:06
Özbekistan Eltech Teknopark heyeti, Manisa TSO'da sanayi ve teknoloji işbirliklerini ele aldı.

Özbekistan Eltech Industrial Teknopark heyeti ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek iş birliği fırsatları, ortak teknopark projeleri ve karşılıklı yatırım imkanları ele alındı.

Özbekistan Eltech Industrial Teknopark heyeti, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarete; Eltech Industrial Teknopark Başkan Yardımcısı Djamalov Djakhangir, Eltech Industrial Teknopark Yönetim Kurulu Müdürü Nabiyev Ilkhomkhodja ve Müdür Yardımcısı Roziqov Muzaffar katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası adına gerçekleştirilen ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a Yönetim Kurulu Üyesi İlker Bilgin, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Dedeoğlu, Hukuk Danışmanı Av. Zeynep Paçacı, Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar ile İç ve Dış Ticaret Sorumlusu Alper Kemal Karanfilci eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ele alınırken, sanayi ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi. Özellikle teknoparklar arasında kurulabilecek ortaklıklar, karşılıklı yatırım fırsatları ve bilgi-tecrübe paylaşımına dayalı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, firmalar arası temasların artırılması ve uzun vadeli iş birliklerinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Manisa'nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında Özbekistan heyetine bilgi verildi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Özbekistan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

