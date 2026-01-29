Özcan: Sözlerim Yanlış Anlaşıldı

(ANKARA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekilliği özlük haklarına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, ifadelerinin bağlamından koparılarak kamuoyunda farklı algılar oluşturulduğunu ifade etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, son günlerde milletvekilliği görevine ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir değerlendirme yayımladı. Özcan, samimi ve dostane bir sohbet ortamında dile getirdiği bazı ifadelerin kamuoyunda hassasiyet yarattığını ve yanlış anlamalara yol açtığını üzülerek gözlemlediğini belirtti.

Vatandaşların ekonomik koşulları ve geçim mücadelesinin her zaman birinci gündemleri olduğunu vurgulayan Özcan, sözlerinin bazı mecralarda bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bu durumun kamuoyunda farklı algıların oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Özcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim ve Değerli Kamuoyu; geçtiğimiz günlerde samimi ve dostane sohbet ortamında, milletvekilliği görevindeki özlük hakları ve sorumluluklara dair kullandığım bazı ifadelerin, kamuoyunda hassasiyet yarattığını ve yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini üzülerek müşahede ettim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; vatandaşlarımızın ekonomik şartları ve geçim mücadelesi her zaman bizim birinci gündemimizdir. Yaptığım değerlendirmelerin bazı mecralar tarafından bağlamından koparılarak çarpıtılması ya da yanlış yorumlanmaya açık hale getirilmesi, kamuoyunda farklı algıların oluşmasına neden olmuştur. Hiçbir sözümde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetim olmamıştır; bu, benim en son isteyeceğim şeydir.

"Şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır"

Şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerim, aslında sadece görevin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik samimi bir ortamda dile getirilmiş düşüncelerden ibaretti. Söz konusu buluşmada dile getirdiğim ifadeler bir şikayeti değil; kamuoyunda yanlış bilinen bazı teknik hususlara (araç, yakıt, ulaşım gibi giderlerin devlet tarafından karşılandığı algısına) dair gerçekleri paylaşma amacını taşımaktaydı. Ancak ne yazık ki, bütününden koparılarak yanlış yorumlara açık hale getirilmiş ve bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Milletvekilliği makamı, bizler için bir imtiyaz alanı değil; milletimizin emanetini omuzlarımızda taşıdığımız bir hizmet makamıdır. Vatandaşlarımızın refahı için çalışmayı şiar edinmişken, şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır.

"Biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz"

Milletvekili olarak üstlendiğimiz görev; sadece yasama faaliyetlerinden ibaret olmayıp, günün her saati hemşehrilerimizle bir arada olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve kapımızı çalan her vatandaşımızı en iyi şekilde ağırlamayı gerektirir. Saha ziyaretlerimizden misafirlerimize gösterdiğimiz ev sahipliğine kadar; aslında milletimize en iyi hizmeti ulaştırabilmek ve her an ulaşılabilir kalabilmek içindir. Kamuoyunun böylesine suni bir tartışma ile meşgul edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz.

Durduğum yerin milletimin yanı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm enerjimizi Tekirdağ'ımız ve ülkemiz için harcamaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Niyetimiz halis, hizmet irademiz bakidir. Bu süreçte şahsıma yönelik yanlış algılara itibar etmeyen tüm sağduyulu hemşehrilerime teşekkür eder; durumu kamuoyunun takdirine saygılarımla sunarım."