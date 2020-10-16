Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu - Son Dakika

Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu

16.10.2020 17:53
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sami Yücel Özel Eğitim ve Fatsa Özel Eğitim öğrencileri Fatsa Belediyesi organizesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi ile yazdan kalma güneşli bir günde mavi yolculuğa çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sami Yücel Özel Eğitim ve Fatsa Özel Eğitim öğrencileri Fatsa Belediyesi organizesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi ile yazdan kalma güneşli bir günde mavi yolculuğa çıktı.

Özel çocuklar masmavi denizi, eşsiz güzellikteki sahili, yemyeşil örtüsü ile oksijen yurdu Fatsa açıklarında hoş ve keyifli bir gün geçirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Belediye Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya deniz gezisinde öğrencilerle birlikte olarak mutluluklarına ortak oldular. Miraç isimli bir özel öğrenci öğretmenlerine müzik ziyafeti bile verdi. Gezinin sonunda özel öğrencilere Fatsa Belediyesi tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

"Özel öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik"

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay düzenlenen geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özel öğrencilerimizle beraber biz de gerçekten güzel bir gün geçirdik. Onların mutluluğuna şahitlik ettik. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Deniz gezisi özel çocuklarımız için her zaman olan bir imkan değildi. Çocuklarımız Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar sayesinde denizle olan buluşmalarını sağlamış olduk. Çocuklarımızın mutluluğunu kendileri ile yakından ilgilenerek görme imkanı bulduk hepsi gerçekten çok mutluydu. İnşallah bundan sonra daha farklı programlarda onlarla beraber olmayı düşünüyoruz" dedi.

"Özel çocuklarımızın çok mutlu olduklarını gördük"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, "Fatsa Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin bize sağlamış olduğu imkanlarla Şehit Temel Şimşir Gemisi'ne misafir olduk. Çocuklarımız gerçekten özel eğitim öğrencisi olmaları hasebiyle belki ilk defa denizle tanıştılar ve böyle bir imkan bulmuş oldular. Burada özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek çocuklarımızı gezdirdik. Çocuklarımızın çok da mutlu olduklarını gördük. Bizlere bu imkanı veren Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a çok teşekkür ederiz. Bu gemimiz Fatsa'da olduğu sürece okullarımız zaman zaman bu faaliyetlere katılacaklar amacımız çocuklarımıza farklı bir gün yaşatmaktı, dolayısıyla onlar için çok özel ve farklı bir gün oldu. Çocuklarımız güzel anılarla bu geziyi tamamlayıp gemiden ayrılmış oldular" diye konuştu. - ORDU

Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Atama, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu - Son Dakika

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