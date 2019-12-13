(Özel) Eczanede unutulan poşeti kaşla göz arasında çalıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Eczanede unutulan poşeti kaşla göz arasında çalıp kaçtı - Son Dakika

(Özel) Eczanede unutulan poşeti kaşla göz arasında çalıp kaçtı

6 saat önce

Sancaktepe'de bir eczanede unutulan ve içerisinde cep telefonu ile para bulunan poşeti çalan kadın, eczanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

(Özel) Eczanede unutulan poşeti kaşla göz arasında çalıp kaçtı, System.String[]

Sancaktepe'de bir eczanede unutulan ve içerisinde cep telefonu ile para bulunan poşeti çalan kadın, eczanenin güvenlik kamerasına yakalandı.


Sancaktepe'de yaşanan olayda, bir eczaneye giren kadın içerisinde cep telefonu ve bir miktar parasının olduğu poşeti sandalyenin üzerine bıraktı. Ardından elindeki reçeteyi ve kimliğini eczacıya vererek işlem yaptırdı. Kadın daha sonra poşetini eczanede unutarak oradan ayrıldı. O sırada yanında bir çocukla beraber eczaneye giren başka bir kadın da poşetin olduğu sandalyenin yanındaki sandalyeye oturdu. Poşeti alan kimsenin olmadığını görünce kadın bir süre eczaneyi izlemeye başladı. Poşeti açıp içerisinde ne olduğuna bakan kadın, eczanedeki kalabalığı da fırsat bilerek poşeti eline aldı. Reçetesini eczacıya veren kadın ilaç almadan eczaneden çıktı. Poşetin sahibi bir süre sonra eczaneye gelip poşetini orada unuttuğunu söyleyince olay anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen eczane çalışanları, kadının poşeti alıp kaçtığını tespit etti.


Eczane çalışanı, "Telefonu çalınan hastamız içeri girdi. Poşetini sandalyelerin üzerine bıraktı. Biz işlemlerle uğraşırken telefon çalan kişi içeri girdi. Telefonun olduğu sandalyenin yanındaki sandalyeye oturdu. Yoğunluk olduğu için herhalde telefonu almaya çalışıyordu. Biz çok yoğun olduğu için fark etmedik. O kişi de telefonun olduğu poşeti alıp reçetesini verdi. Biz de işlemleri yaptık. İlacını da almadan gitti. Herhalde kayıt oluşmasın diye düşündü. Biz o kişiyi tespit edip polise bildirdik" dedi.


Kadının, eczanede sandalye üzerinde unutulan poşeti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eczaneye giren kadın poşetini sandalye üzerinde bırakıp ilacını alıyor. Ardından poşeti unutup eczaneden gidiyor. Eczaneye giren başka bir kadın da poşeti fark edip fırsat kolluyor. Daha sonra poşeti alıp eczaneden ayrılıyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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