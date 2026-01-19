Özel Eğitim Kurumları ve Engelli Dernekleri Sorunlarını Gündeme Getirdi

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, çeşitli engelli sivil toplum kuruluşları (STK) ile engelli derneklerinin temsilcileri, özel eğitim alanında yaşanan sorunların giderilmesi talebinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve talepleri dile getirmek için basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, konuşmasında, 2006'da engelli bir çocuk için sağlanan desteğin bir asgari ücret düzeyinde olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 28'e kadar gerilediğini belirterek, "Bu kurumlar size ne desin? Bu kurumlar isyanlarını nasıl anlatsın? Çocuk başına verilen maliyetleri sürekli düşürerek krize soktunuz ama ben özel eğitim kurumlarının yöneticilerini tebrik ediyorum." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki İşcan da özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçlarının maliyet hesaplarıyla çözülemeyeceğini vurgulayarak, bunun bir ahlak meselesi olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, ülkede 600 binin üzerinde çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyduğunu, bu alanda 60 binin üzerinde kişinin çalıştığını belirterek, söz konusu çalışanlara verilen yüzde 11'lik zammın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Kalıcı çözüm için irade ortaya konulmasını bekliyoruz"

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, 81 ilden özel eğitim kurumları, eğitim emekçileri ve aileler olarak haklarını aradıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının geliştirilmesi ve ailelerin üzerindeki yükün azaltılması konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade eden Kılıç, "Meclis'te 2005 yılında 'Her bir çocuğun eğitim hakkı ücretsiz olmalı ve eğitime erişilebilirlik anayasal hak olmalı.' demişti. Şimdi bir kere daha Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizim burada hak kayıplarımız var. Onlara değinerek bu işin bugün kabinede ele alınacağını biliyoruz. ve bunun artık kalıcı olarak çözümü için irade ortaya konulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez ise engelli haklarından tasarruf edilmesi yerine engelli park alanlarını işgal eden araçlar ya da kaldırımları işgal eden esnafa yönelik cezaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

"Kapanan her kurum engelli bir bireyin eve hapsolması demektir"

Grup adına basın bildirisini okuyan Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet üreten 3 bin 380 özel eğitim kurumunun çığlığını duyurmak ve bu kurumlardan hizmet alan 609 bin engelli bireyin elinden alınmak istenen geleceğini savunmak için toplandıklarını söyledi.

Eğitim ve gelişimin bütçeyle sınırlandırılamayacağını belirten Dankaz, "Ayda en az 20 saat bireysel, en az 10 saat grup eğitimi her yaşta anayasal haktır. Rehberlik araştırma merkezlerinde keyfiyet son bulsun. Tüm engelli bireyler için destek eğitim raporları bireysel ve grup eğitimi şeklinde düzenlenmelidir. İllere göre farklılık olmadan herkes için eşit ve standart rapor uygulaması hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dankaz, yüksek maliyetlerin, kurumları iflasın eşiğine engellileri ise hizmet mahrumiyetine sürüklediğini öne sürerek, "Kira artışları, fahiş servis giderleri, enerji faturaları, SGK ve vergi yükü artık taşınamaz hale gelmiştir. Bilinmelidir ki kapanan her kurum engelli bir bireyin eve hapsolması demektir. Durdurulan her servis bir çocuğun hayallerinden koparılması demektir. Bizler kar değil, hizmetin devamlılığını istiyoruz." diye konuştu.