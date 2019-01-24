Özel Ekibin Irak'tan Getirdiği Cani, 3 Çocuğa Tecavüz ve Cinayetten Yargılanacak
1 saat önce
IRAKLI Ali Bashar, geçen yıl mayıs ayında Wiesbaden kentinde 14 yaşındaki Susanna'ya tecavüz ettikten sonra küçük kızı öldürmüş ve cesedini bir arkadaşının yardımıyla tren yolu yakınlarına gömdükten sonra annesi, babası ve kardeşiyle birlikte apar topar Irak'a kaçmıştı.
IRAKLI Ali Bashar, geçen yıl mayıs ayında Wiesbaden
kentinde 14 yaşındaki Susanna'ya tecavüz ettikten sonra küçük kızı öldürmüş ve cesedini bir arkadaşının yardımıyla tren yolu yakınlarına gömdükten sonra annesi, babası ve kardeşiyle birlikte apar topar Irak
'a kaçmıştı. Emniyet, Ali Bashar'ın Irak'ta olduğunu tespit edince özel ekipler gönderip şüpheliyi haziran ayında Wiesbaden'a geri getirmişti.
14 VE 11 YAŞLARINDA İKİ KIZA DAHA...
Soruşturmayı tamamlayan savcı, Ali Bashar'ı yaşı küçük üç küçük kıza tecavüz etmek ve cinayetle yargılanması için dava açtı. Ali Bashar'ın davası önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Ali Bashar'ın Susanna'ya tecavüz edip öldürmeden önce de yine 14 ve 11 yaşlarında iki küçük kıza daha tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızların aileleri de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:06
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