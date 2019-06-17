Son Dakika Haberleri: Özel harekat ve çevik kuvvet binası açılışa hazır
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Özel harekat ve çevik kuvvet binası açılışa hazır

28 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Müdürlüğü Hizmet binalarının hizmete açılmasına kısa bir süre kaldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet binası açılışa hazır, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Müdürlüğü Hizmet binalarının hizmete açılmasına kısa bir süre kaldı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın katkılarıyla yaptırılan Özel Harekat Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Müdürlüğü Hizmet binalarının tamamlanmasına kısa bir süre kala yemek programı düzenledi. Programa, Vali Aykut Pekmez, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım, kanaat önderleri, kurum müdürleri, emniyet personelleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Emniyet Müdürü Alper, katlarından dolayı hayırsever işadamı Abuzer Yıldırım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, Adıyaman'daki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
Metin Alper, Adıyaman
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