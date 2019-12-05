Son Dakika Haberleri: Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi
Son Dakika Güncel Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi - Son Dakika

Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi

6 saat önce

Bazı kampüslerinde öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmediği özel okulun velileri, basın açıklaması yaptı.

Bazı kampüslerinde öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmediği özel okulun velileri, basın açıklaması yaptı.

Sabah saatlerinde özel okulun Ataşehir'deki genel müdürlük binası önünde toplanan veliler adına konuşan Nurcan Tanır, okulun ekonomik sıkıntıları ve satışıyla ilgili aylardır süren belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Tanır, öğretmenlerin maaşlarının ödenmediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını istediklerini ifade etti.

Kurum yönetimiyle görüştüklerini ancak ucu açık belirsiz açıklamalarla veli, öğretmen ve çalışanların oyalandığını düşündüklerini ifade eden Tanır, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, mesleklerine duydukları saygı ve öğrencilerini mağdur etmemek adına, büyük bir özveriyle bugüne kadar yaşadıkları sıkıntılara katlanmışlardır. Ancak artık ne biz velilerin ne de öğretmenlerimizin dayanacak gücü kalmamıştır. Sesimizin duyulması ve bu ülkenin umudu binlerce gencin aileleriyle beraber mağdur olmaması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşun bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz."

Basın açıklamasının ardından okul yönetimiyle görüşmek isteyen velilere olumlu cevap verilmemesi üzerine, bazı kişiler turnikelerden atlayıp genel müdürlük binasına girdi. Ardından aralarında avukatların da yer aldığı bazı velilerden temsilci grubu oluşturuldu.

Temsilci grubu ile okul yönetimi bir süre görüştü.

Bu arada okul yönetimince basın mensuplarına yazılı bir açıklama dağıtıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun devriyle ilgili bir dizi görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa süre içinde bu görüşmelere ilişkin resmi açıklamamız olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından bir süre genel müdürlük binası önünde bekleyen veliler, daha sonra dağıldı.

Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi

Ataşehir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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