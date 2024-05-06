Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Belgin Bekmez, kızının düğününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerine pıhtı attığı belirlenen Bekmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Hacı Osman Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi.

06.05.2024 14:44  Güncelleme: 15:21
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Kocaeli'de 59 yaşındaki Belgin Bekmez, kızının düğününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerine pıhtı attığı belirlenen kadın, hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA TEKRAR DÜĞÜNE GELDİ

Hacı Osman Mahallesi'nde yaşayan59 yaşındaki3 çocuk annesi Belgin Bekmez, 4 Mayıs Cumartesi günü kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Bekmez, buradaki ilk müdahalesinin ardından düğünün yapıldığı Yarımca Kültür Merkezine geldi. Misafirleri karşılayan Belgin Bekmez, salonda yeniden fenalaştı.

Ölüm, en mutlu gününde yakaladı! Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI BELİRLENDİ

Körfez Devlet Hastanesinde kaldırılan Bekmez'in yapılan tetkiklerinde akciğerine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekmez, 5 Mayıs gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasta bakıcılığı yaptığı öğrenilen Belgin Bekmez'in cenazesi, Hacı Osman Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Talihsiz olay karşısında aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

Ölüm, en mutlu gününde yakaladı! Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Ölüm, en mutlu gününde yakaladı! Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Ölüm, en mutlu gününde yakaladı! Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serkan cindemir: Umarım covıd aşısı sebep deıldır 1 0 Yanıtla

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