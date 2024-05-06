Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti

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Kocaeli'de 59 yaşındaki Belgin Bekmez, kızının düğününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerine pıhtı attığı belirlenen kadın, hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA TEKRAR DÜĞÜNE GELDİ

Hacı Osman Mahallesi'nde yaşayan59 yaşındaki3 çocuk annesi Belgin Bekmez, 4 Mayıs Cumartesi günü kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Bekmez, buradaki ilk müdahalesinin ardından düğünün yapıldığı Yarımca Kültür Merkezine geldi. Misafirleri karşılayan Belgin Bekmez, salonda yeniden fenalaştı.

AKCİĞERİNE PIHTI ATTIĞI BELİRLENDİ

Körfez Devlet Hastanesinde kaldırılan Bekmez'in yapılan tetkiklerinde akciğerine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekmez, 5 Mayıs gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasta bakıcılığı yaptığı öğrenilen Belgin Bekmez'in cenazesi, Hacı Osman Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Talihsiz olay karşısında aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.