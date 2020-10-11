Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler - Son Dakika

Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler

11.10.2020 20:13
Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler, System.String[]

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından eski Başkan Mesut Mestan hakkında şok ifadeler kullandı.

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından eski Başkan Mesut Mestan hakkında şok ifadeler kullandı. Hurmacı dakikalar içinde sildiği paylaşımında "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS'ye nasıl sattığını" dedi. Mestan ise hukuki süreci başlatacağını söyledi.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı kulübün eski başkanı Mesut Mestan hakkında flaş ifadeler kullandı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı ve dakikalar içinde sildiği açıklamada şunları söyledi: "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS'ye nasıl sattığını. Organizasyonlar falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana, hala sokağında gezebildin şehir bilsin..."

Bu ifadelerin ardından Bursaspor'un eski Başkanı Mesut Mestan da açıklamada bulundu. Mestan, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Özer Hurmacı'nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığıyla başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır. Her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü'nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı'nın hangi kulüpte forma giydiğini hatırlaması ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor'dan büyük değildir hem de hiç kimse..." - BURSA

Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler
Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler
Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler

Sosyal Medya, Mesut Mestan, Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özer Hurmacı'dan eski Başkan Mesut Mestan'a şok ifadeler - Son Dakika Spor

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