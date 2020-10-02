DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Özge Sevinç'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı, babası ali aktaş, DHA'ya konuştu BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki bir evde dövülüp vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunan 10 gün sonra Kütahya'nın Simav ilçesindeki baba evinde yaşamını yitiren Özge Sevinç'in (27)...

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Özge Sevinç'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı, babası ali aktaş, DHA'ya konuştu

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki bir evde dövülüp vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunan 10 gün sonra Kütahya'nın Simav ilçesindeki baba evinde yaşamını yitiren Özge Sevinç'in (27) ölümüyle ilgili gözaltına alınan, aralarında eşi Ahmet Sevinç'in (65) de bulunduğu 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde, 13 Temmuz günü, yarı baygın halde bulunan ve dövülüp, kollarında sigara söndürüldüğü ortaya çıkan 1 çocuk annesi Özge Sevinç, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü Kütahya'nın Simav ilçesi Karapınar köyündeki baba evinde 23 Temmuz günü, yaşamını yitirdi. Olayın ardından genç kadının anne-babası Simav Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Savcılık, dosyayı yetkisizlik kararı ile Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sevinç'in babası Ali Aktaş ile annesi Gülfer Aktaş, yaşadıkları Simav'dan 16 Eylül'de Sındırga'ya giderek, savcılıkta ifade verdi. Aktaş çiftinin ifadelerine başvurulmasından 3 gün sonra soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 7 şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Yaşamanı yitiren Özge Sevinç'in babası Ali Aktaş (55), yaşanan süreç hakkında konuştu. Baba Aktaş, "Soruşturma kapsamında kızımın ölümüne sebep olan nikahlı eşi Ahmet Sevinç, dini nikahlı eşi Cihan B.'nin (32) annesi Elif Altıntaş (60) ve Cengiz Karataş (52) ile kızımı zorla fuhşa yönlendiren Hafize Atar'ın (49) Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanması bizi teselli etti. Söz konusu davada 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında dava açıldı. Davaya Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi bakıyor. Suçluların ceza almasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyorum. Kızımın genç yaşta ölümüne sebep olanların Türk adaleti önünde hesap vereceği günler yakın. Davanın takipçisi olacağız. Bir an olsun bile peşini bırakmayacağız" dedi.

İşkence sonucu ölen Özge Sevinç'in annesi Gülfer Aktaş (51) da, "Kızım Özge'nin şu an 1 yaşındaki çocuğunu para karşılığı evlatlık vermek istememesi ve zorla fuhşa yönlendirilmesi sonucu işkence gördüğüne dair elimizdeki belge ve görüntüleri mahkemeye sunduk. Bunun üzerine mahkeme kızımın ölümüne sebep olan 4 kişiyi tutukladı. Ayrıca ölümüyle ilgili Simav Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılık otopsi sonucu bekliyor. Gelecek sonuca göre Simav'da da dava açacağız. Kızım genç yaşta işkence görerek öldü. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yeni gelişmeler bekliyoruz. Kızımın ölümüne sebep olanların ceza almasını istiyoruz. Benim kızım gitti. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İşkence görerek yaşamını yitirdiği ileri sürülen Özge Sevinç'in baba evinden görüntü-Özge Sevinç'in babası Ali Aktaş ile annesi Gülfer Aktaş ile röp.Haber  - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV, (Kütahya),

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İşe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) şe alma vaadiyle 50 mağdurdan  para alarak dolandıran 6 kişi gözaltına alındı.Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine 6 şüphelinin kentteki 50 kişiyi "TGOÜ'ye işe alacağız" diyerek dolandırdığını belirledi. Şüphelilerden birinin kendini TGOÜ'de görevli doçent olarak tanıttığı ve  'Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım' diyerek değişik tarihlerde mağdurlardan yaklaşık 150 bin lira para aldıkları belirlendi. Polis operasyonu sonucu yakalanan 6 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Olayın mağdurları da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne çağırılarak ifadeleri alındı.İşe alınma vaadiyle kandırıldığını belirten mağdurlardan Derya Terzioğlu ise "Beni işe sokma vaadi ile çağırdı. Benden para istedi. Bende parayı verdim ve daha sonra dolandırıldığımı öğrendim. Bana Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş vaat etti" dedi.

İsmini açıklamayan bir mağdur ise "Ramazan isminde birisi, 'Genetik doktoruyum, üniversite hastanesinde doçentim' dedi. Yani tanışmıştık, samimi yaklaştı. 'Üniversiteye eleman aldıracağım' dedi. Garibanlar varsa, temizlik ve benzeri işler için alabileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine bir kaç kişiye vesile oldum. Onlar da iş sahibi olsun istedim. Bunlar çeteymiş. 'Rektörlük döner sermayeye para istiyor. İstediği evrakları getirdikten sonra, parayı da getirdikten sonra işe başlayacaksınız' dediler. Çocukların da birisi 5 bin lira, birisi 2 bin 500 lira verdi. Polisimizden Allah razı olsun. Eğer bizi uyarmasaydı daha bir çok kişinin canı yanacaktı" dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Balıkesir, Sındırgı, Simav, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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