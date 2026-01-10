Özgür Özel'den Gazetecilere Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti. Özel, 2025 yılının Türkiye için de demokrasi için de gazeteciler için de zor bir yıl olduğunu söyledi.

Özel, "Yasama süreçlerinde itiraz ettiğimiz dezenformasyon yasasının, çok sayıda meslektaşınız açısından ve halkın haber alma hakkı açısından ne büyük kısıtlamalara sebebiyet verdiği ne zorluklar yaşattığını da hep birlikte gördük" dedi.

Özel CHP millertvekillerinin eylemine ilişkin olarak, "Son dönemlerde emeklilerin sayılarının arttığını görüyoruz. Hatta emeklilere seslendiğimde ellerini kaldırdığımda miting meydanlarında yüzde 70'e yakın emeklinin bulunduğunu da görüyoruz. Emeklilerin öfkesini çok gördüm. Ama gözlerinde bu kadar öfkeyle dolu bir ateşi ilk kez görüyorum. Meclis hafta sonu tatiline çıkarken, Meclisi kapatmama ve buraya dikkat çekmeye yönelik olarak emekliler için Meclis'te oturma eylemi başlatmayı uygun gördük. Bu nöbet sürüyor. Dün AK Parti Grup Başkanı kanun teklifini sundu ve açıkladı. Gerçekten kamera şakası gibiydi. Yani Meclis'te kameralar önünde adeta emeklilere kamera şakası yaptılar. Bir yasama faaliyeti beklenirken bir yasak savma faaliyetine girmişler" şeklinde konuştu.

Son yapılan operasyonlara yönelik soruya Özel, "19 Mart operasyonundan sonra önce ilk bir ay geçti ve bir ayın sonunda toplumun yüzde 55'i bunun siyasi olduğunu düşünüyordu. Yüzde 25'i hukuki olduğunu düşünüyordu. Toplumun yüzde 20'si de görüş bildirmiyordu. 9 ay boyunca, bir propaganda yaptılar ve dediler ki iddianame çıksın bak neler olacak ve iddianame içinde olacağını söyledikleri bir sürü şey söylediler. Biz bunlar iddianamede olamaz. Bu tamamen yalan. Algı operasyonu diyerek bu süreyi geçirdik. Iddianame çıktı, biz haklı çıktık. Yani ne beş yüz altmış milyar yolsuzluk çıktı. Ne bavullarda para var çıktı. Ne parkenin altından 2 milyon euro değil 2 kuruş bile çıkmadı" diye konuştu.

13 milyon kişiyle mitingler yaptıklarını belirtren Özel, "Bunun siyasi olmadığına dair bu dava üzerinden ispat ve ikna imkanı yoksa çok sayıda toplum kesimine operasyon yapılsın ve bakın sadece CHP değil, topçusuna da yapılıyor, popçusuna da yapılıyor. Şikeye de yapılıyor, bahise de yapılıyor, uyuşturucu operasyonu da yapılıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. İşte iktidara yakın gazetecilerle yapılıyor gibi bir algı yaptılar. Otuz tane toplumda özellikle de muhalif kimliğiyle önüne çıkmış sanatçıyı götürüyorlar. 15 gün sonra üçünün ben geri kalan 27'si hangi yirmi yedisi aklandı da üçü suçlu? Kimse bilmiyor. İsimler ilan edilse de bilmiyor. 15 gün boyunca aynı görüntü günde 900 kere ekrandan geçiyor. Burada iki yandaş, bunda iki yandaş 900 kere aynı görüntü dönüyor. Sonra bunların üçünde dördünde çıktı. 26'sı masummuş. O 26'sının çoluğu, çocuğu, ailesi, toplumdaki itibarı. Aynı şey gazetecilik mesleği için geçerli" ifadelerini kullandı. - ANKARA