Özgür Özel'den kaza mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.