Özgür Özel'den Tutuksuz Yargılama Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel'den Tutuksuz Yargılama Vurgusu

Özgür Özel\'den Tutuksuz Yargılama Vurgusu
07.02.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Adana'da yaptığı açıklamada tutuksuz yargılama sürecinin önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına ilişkin, "Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda, iddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama, bir nebze olsun yüreklere su serpecektir." dedi.

Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 5 Şubat'taki duruşmada tahliye edilen Zeydan Karalar için partisinin Adana İl Başkanlığı önünde düzenlenen buluşma programına katıldı.

Burada konuşan Özel, Adana'nın Zeydan'ına kavuştuğunu belirtti.

Karalar'ın tahliyesinin ardından ilk kendisini aradığını ifade eden Özel, alana gelen herkese teşekkür etti.

Özel, soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan diğer tutuklular Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın İstanbul'da yargılanmasını eleştirdi.

Hukuki bir değerlendirme yapıldıktan sonra tüm CHP'lilerin tutuksuz yargılanacağına inandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Buradan mahkemeye şöyle seslenmek istiyorum, zaman zaman büyük hukuksuzluklara hep birlikte isyan ediyoruz. Ancak şimdi bu yargılamanın başlamasını, bu tutuksuz yargılama kararını önemsiyoruz. Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda, iddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama, bir nebze olsun yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz, bir yere kaçtığımız yok. Verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz, seri, adil bir yargılamayı ve hakkaniyetli kararları bekliyoruz. Artık 20 Şubat'tan sonra tutuksuz yargılama bekliyoruz."

Özel, Zeydan Karalar'ın görevinin başına dönmesinin Adana'nın talebi olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar Adana'ya hizmet için yanıyor, tutuşuyor. Adana kuvvetli alkışlarıyla onu makamına gönderiyor." diye konuştu.

Karalar da tutukluluk sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu ile milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Zeydan Karalar, İhsan Aktaş, Özgür Özel, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Tutuksuz Yargılama Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
“Tuvalet çukuru kazıyoruz“ dediler ama amaçları bambaşka çıktı "Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 20:54:26. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Tutuksuz Yargılama Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.