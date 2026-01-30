CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, 21 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen'in ailesine ziyarette bulundu.
Özel, ziyarette Dormen'in ailesine baş sağlığı diledi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Haldun Dormen'in Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
