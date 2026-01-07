CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
