Özgür Özel, Neşet Can\'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Meliha Nalan Can'ın dün vefat eden eşi Neşet Can'ın cenaze törenine katıldı.

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Neşet Can'ın (76) cenazesi, yakınları tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törenine eski Manisa Eczacı Odası Başkanı da olan Meliha Nalan Can, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Özel, törende Can ve yakınlarına başsağlığı dileğini iletti.

Neşet Can'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çatal Mezarlığı'na defnedildi.