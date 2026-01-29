Özgür Özel, Serdar Özkanatoğlu'nu Uğurladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden parti personeli Serdar Özkanatoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özkanatoğlu için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özel, Özkanatoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.
