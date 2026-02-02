CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'i telefonla arayan Bahçeli, bugün memleketi Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.
Bahçeli ayrıca Özgür Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?