Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.