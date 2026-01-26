Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Fenerbahce Beko maçının ardından, "Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız. Ekip olarak tüm gücümüzle bunun için savaşıyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı önemli bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, yaşanan olumsuzluklara rağmen sahada direnç gösterdiklerini söyledi. Maça kısıtlı bir sürede hazırlandıklarını ifade eden Çıvgın, "Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko maçına kısıtlı vakit içinde iyi hazırlandık. Maçtan bir gün önceki antrenmanda kaptanımız Yunus sakatlandı, diğer oyun kurucumuz Stanley ise hasta hasta oynadı. Bütün olumsuzluklara rağmen çok iyi mücadele ettik, ilk yarı rakibimizi 30 sayıda tuttuk ancak boş atışlardan skor çıkaramadık. İkinci yarıda direncimiz iyiydi; kolay 2-3 tane yakın atışı bitirip dengeyi lehimize çevirebilirdik. Bunun üstüne çok kritik top kayıpları yaptık ve hücum ribaundları verdik. Bu tarz maçlarda 1-2 hata maç sonucuna etki ediyor maalesef. Burada bizim için önemli olan, buradaki artıları cebimize koyup ligin geri kalanında maç ayırt etmeden aynı direnç ve istekle oynamamızdır. İki kulvarda mücadele ediyoruz ve bazen dengeyi bulmak kolay olmuyor; dengeyi bulmak adına zorlandığımız anlar yaşanabiliyor. Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız. Ekip olarak tüm gücümüzle bunun için savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Jasikevicius: "Hücumda çok kötüydük"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise hücum performanslarından memnun olmadığını belirtti. Jasikevicius, "Savunmada fena değildik. Hızlı oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadığımız için onları kontrol etmek kolay olmadı. Hücumda ise çok kötüydük; hızlı değildik, saldırganlık gösteremedik. İkinci yarıda Wade'i bulana kadar üretemedik. Metecan bize büyük bir enerji getirdi. Bu maçları kazanmak için en büyük ihtiyacınız enerjidir. Biz de bugün yoktu" İfadelerini kullandı. - İZMİR