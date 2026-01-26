Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız

Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız
26.01.2026 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü, Fenerbahçe Beko'ya kaybettikleri maç sonrası belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Fenerbahce Beko maçının ardından, "Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız. Ekip olarak tüm gücümüzle bunun için savaşıyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı önemli bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, yaşanan olumsuzluklara rağmen sahada direnç gösterdiklerini söyledi. Maça kısıtlı bir sürede hazırlandıklarını ifade eden Çıvgın, "Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko maçına kısıtlı vakit içinde iyi hazırlandık. Maçtan bir gün önceki antrenmanda kaptanımız Yunus sakatlandı, diğer oyun kurucumuz Stanley ise hasta hasta oynadı. Bütün olumsuzluklara rağmen çok iyi mücadele ettik, ilk yarı rakibimizi 30 sayıda tuttuk ancak boş atışlardan skor çıkaramadık. İkinci yarıda direncimiz iyiydi; kolay 2-3 tane yakın atışı bitirip dengeyi lehimize çevirebilirdik. Bunun üstüne çok kritik top kayıpları yaptık ve hücum ribaundları verdik. Bu tarz maçlarda 1-2 hata maç sonucuna etki ediyor maalesef. Burada bizim için önemli olan, buradaki artıları cebimize koyup ligin geri kalanında maç ayırt etmeden aynı direnç ve istekle oynamamızdır. İki kulvarda mücadele ediyoruz ve bazen dengeyi bulmak kolay olmuyor; dengeyi bulmak adına zorlandığımız anlar yaşanabiliyor. Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız. Ekip olarak tüm gücümüzle bunun için savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Jasikevicius: "Hücumda çok kötüydük"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise hücum performanslarından memnun olmadığını belirtti. Jasikevicius, "Savunmada fena değildik. Hızlı oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadığımız için onları kontrol etmek kolay olmadı. Hücumda ise çok kötüydük; hızlı değildik, saldırganlık gösteremedik. İkinci yarıda Wade'i bulana kadar üretemedik. Metecan bize büyük bir enerji getirdi. Bu maçları kazanmak için en büyük ihtiyacınız enerjidir. Biz de bugün yoktu" İfadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 02:46:41. #7.11#
SON DAKİKA: Özhan Çıvgın: Daha İyi Olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.