Özhan'da hijyen üst seviyede - Son Dakika
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Özhan'da hijyen üst seviyede

27 dakika önce

Özhan, hem müşterileri, hem de çalışanları için bütün mağazalarında aldığı hijyen tedbirleriyle takdir topluyor.

Özhan'da hijyen üst seviyede, System.String[]

Özhan, hem müşterileri, hem de çalışanları için bütün mağazalarında aldığı hijyen tedbirleriyle takdir topluyor. Mağazaların içerisinde oluşturulan hijyen noktalarıyla hem çalışanlar, hem de müşteriler ellerini dezenfekte edebiliyor.


Bütün Özhan mağazalarında ürünlerin sergilendiği raflar, market arabaları, sepetler, kasalar, kasa bantları, POS makineleri, lavabolar ve gıda işleme alanları düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Ayrıca temas edilen bütün noktalar gün içerisinde sık sık antibakteriyel ürünlerle temizleniyor. Zeminler hijyen sağlamak için gün boyunca dezenfekte edilip, mağazalara havalandırma sistemleriyle sık sık taze hava takviyesi yapılıyor.


Personele hijyen eğitimleri vererek, kişisel hijyenleri için gerekli ekipmanı sağlayan Özhan, hijyen tedbirlerini arttırdı. Bütün mağazalarında çalışan kasa personeline eldiven kullanma mecburiyeti getiren Özhan, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını önemsiyor.


Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Mağazalarımızda her daim uyguladığımız hijyen standartlarını korurken, aldığımız yeni tedbirlerle dezenfektasyonu üst noktaya taşıdık. Son günlerdeki hassasiyet dolayısıyla bütün mağazalarımızda hijyen noktaları oluşturduk, bu noktalardaki dezenfekte cihazlarını misafirlerimizin kullanımına sunduk. Ayrıca mağazalarımızda üst seviyede tedbirler aldık, gün boyunca temas noktaları dezenfekte ediliyor. Dezenfektasyon işlemlerinde insan ve çevre sağlığını göz önünde bulundurarak özel ürünler kullanıyoruz. Bursalılar gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilirler" şeklinde konuştu. - BURSA

İbrahim Özhan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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