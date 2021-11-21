Üye Girişi
Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

21.11.2021 14:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Özhaseki, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Bürokrat, İş İnsanları ve STK Temsilcileri ile 5. Kahvaltı Programı"na katıldı.

Kayseri'nin tarihçesinden bahseden Özhaseki, 1900'lerde şehre gelen seyyahların "Kadim bir şehir diye geldik, imparatorluk bakiyesi diye geldik ama 2 katlı ev neredeyse yok gibi. Her taraf yıkılmış, harabe. Hanlar, hamamlar, o taş evler, güzelim sokaklar perişan, pislikten geçilmiyor." şeklinde notları olduğunu aktararak, "1900'lerin başı bu dediğim, 1950'li yıllara gelindiğinde de üç aşağı beş yukarı aynı vaziyette. Daha sonra yeniden adeta kendi küllerinden doğan bir toplum, kendi kendini kuran bir şehir olarak insanların gayretiyle, belediye başkanlarının çalışmalarıyla epeyce mesafe almış bir şehir var." dedi.

Özhaseki, 1994'te Melikgazi Belediye Başkanı olarak göreve geldiğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Üç arkadaş işbaşına geldik. Gayret ettik, uğraştık, didindik, önce şehrin alt yapısını tamamıyla bitirdik. Kanalizasyonu olmayan sokak bırakmadık. Ana kolektör hatlarıyla arıtma tesisine kadar götürdük. İleri biyolojik arıtma yaptık. Suyu temizleyerek artık Kızılırmak'a veriyoruz. Su borularının tamamını değiştirdik. Ardından sıra şehrin üst yapısına geldi. Caddeleri, sokakları baştan sona elden geçirdik. Yeni tesisler yapmaya başladık. Özellikle 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın ilk başbakanlığı sırasında gidip kendisine şehrin sorunlarını arz ettiğimde: Ben sizden para istemeyeceğim. Ama şimdiye kadar hiçbir işimize izin alamadım ben. Daha önceki hükümetler sırasında geldim, 'Para pul istemiyorum, hazine garantili kredi de istemiyorum, param var, ben bu raylı sistemi yapayım müsaade ederseniz' diyorum. 'Hayır' diyorlar. Yamula Barajı'nı yapmadan önce burada bir baraj yapalım, 'Hayır, hayır, hayır.' Ben sadece izin istiyorum. 'Ne demek? Sonuna kadar'. dedi. Ondan sonra Kayseri'de raylı sistemi gerçekleştirdik. Yamula Barajı'nı yaptık. Yamula Barajı'nda bir tek kuruş cebimizden çıkmadı. Stadyum yaptık, cebimizden 1 lira çıkmadı, 1 tek kuruş devlet parası kullanmadık."

Erciyes'e bir kayak merkezi yapıldığına değinen Özhaseki, "Şimdi oraya yurt dışından bile kaymak için insanlar geliyor. Geçen yıl Kayseri ekonomisine katkısı 200 milyon dolar." dedi.

"4 sanayi bölgesi var, 2 binden fazla fabrikasıyla tıkır tıkır işliyor"

Özhaseki, Kayseri'de ticaretin canlı olduğunu dile getirerek, "4 sanayi bölgesi var, 2 binden fazla fabrikasıyla tıkır tıkır işliyor. Orada ihracat patlamaları yaşanıyor. Birçok fabrikanın kapısında 'İşçi alınacaktır.' levhası var. İşler gelişiyor." diye konuştu.

Kentte şehir hastanesinin ve üniversite hastanesinin yanı sıra onlarca özel hastane bulunduğunu kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"Şehir kendi dinamikleri üzerinde ayakta duruyor, şehrin insanları kendi şehirlerine renk veriyor. Ama bir özelliğimiz var ki bu özelliğimizi doğrusu başka şehirlerde pek göremiyoruz. Tek tük örnekleri var ama çok fazla örneği yok. Allah'tan dileğimiz, bütün şehirler bu konuda bizi geçsinler, fersah fersah geçsinler. O da hayırseverlik."

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

Sivil Toplum Kuruluşları, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'i emzikle tehdit eden 15:08 Sedat Peker'i emzikle tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 4 gündür kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu! Yangında zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor 13:57 4 gündür kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu! Yangında zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım

Son Dakika Haberleri
15:01 Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası
14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:37 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı
14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer
13:59 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler
13:58 Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi
13:57 Son Dakika: Manchester United, başarı yakalayamayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
13:40 Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı
13:37 Son dakika! Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan ilk açıklama
13:12 Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan
Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım da dahil oldu: Verelim gitsin Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım da dahil oldu: Verelim gitsin         
15:08
Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası         
15:02
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 15:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Özhaseki, Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement