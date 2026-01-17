Öztürk, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
17.01.2026 12:44
Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, fotoğraf oylamasında 112 kareyi inceledi ve kazananları seçti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçen Öztürk, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy veren Öztürk, "Günlük Hayat"ta Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı fotoğrafını tercih etti.

Öztürk, bu oylamayla, Anadolu Ajansının uluslararası boyutta hangi ölçek ve kalitede olduğunu yeniden sergilediğini söyledi.

Seçkide harikulade fotoğrafların yer aldığını dile getiren Öztürk, fotoğrafların hem mesaj vermesi hem de fedakarca yürütülen mesainin karşılığı olması nedeniyle anlam taşıdığını kaydetti.

Öztürk, Anadolu Ajansının dünyada etki uyandıran kareleriyle Türkiye'ye gurur yaşattığını vurgulayarak, seçkide yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

