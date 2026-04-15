Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında olası ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsayan kritik bir diplomasi turuna çıkıyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şerif, 15-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Şerif’in Suudi Arabistan ve Katar’daki temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alacağı bildirildi. Görüşmelerin, özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve ABD-İran hattındaki gelişmeler çerçevesinde önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Şerif, Türkiye ziyaretinde Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Şerif’in, diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.
Ziyarette Pakistan Başbakanı’na, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar da eşlik edecek.
Ziyaretin, ABD ile İran arasında yapılması beklenen ikinci tur barış görüşmeleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Bu durum, Şerif’in temaslarının bölgesel diplomasi açısından kritik bir rol oynayabileceği yorumlarına neden oldu.
Son Dakika › Pakistan › Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
