Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı

İSLAMABAD, 2 Şubat (Xinhua) -- Pakistan çocuk felcine karşı 2026 yılının ilk ulusal aşı kampanyasını başlattı. Ülkenin Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında 2-8 Şubat tarihleri arasında 45 milyondan fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Başbakanlık Çocuk Felcinin Ortadan Kaldırılması Odak Kişisi Ayeşa Rıza Faruk'un kampanya için başkent İslamabad'da düzenlendiği törene UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri de katıldı.

Faruk törende yaptığı konuşmada çocuk felciyle mücadelenin hükümetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kampanyanın hastalığın ortadan kaldırılması için "hayati önemde" olduğuna dikkat çekti.

Çocuk felcinin yaygın görüldüğü birkaç ülkeden biri olan Pakistan'da yetkililer ülke çapındaki aşılama çabalarını yoğunlaştırmaya sevk ediyor.