Pakistan'da Düğünde Patlama: 5 Ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında bir düğünde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Geo News'in haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde bir patlama yaşandı.

Evde yapılan düğünde meydana gelen patlamada en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk bulgular olayın intihar saldırısı olabileceğine işaret ediyor.