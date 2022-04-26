Pakistan'da enerji açığı giderek derinleşiyor - Son Dakika
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Pakistan'da enerji açığı giderek derinleşiyor

26.04.2022 10:18
Pakistan'da enerji açığı giderek derinleşiyor

Pakistan'da hava sıcaklığının artmasıyla elektrik enerjisi açığı daha da artarken, ihtiyacın karşılanamaması sebebiyle uzun süreli kesintiler yaşanıyor.

Pakistan'da hava sıcaklığının artmasıyla elektrik enerjisi açığı daha da artarken, ihtiyacın karşılanamaması sebebiyle uzun süreli kesintiler yaşanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, elektrik üretimindeki yakıt sıkıntısı ve teknik sebeplerden dolayı bazı enerji santrallerinin kapatılması bu alandaki açığın artmasına yol açtı.

Ülkede mevcut durumda toplam elektrik üretimi 18 bin 31 megavat, talep ise 25 bin 500 megavat civarında seyrediyor.

Sıcaklıkların artmasıyla dün ülkedeki elektrik açığı 7 bin 500 megavata ulaşırken, kent merkezlerinde 10 saate, kırsal alanlarda ise 18 saate varan kesintiler yaşandı.

Günlük yaşamı etkiledi

Öte yandan, uzun süren ve önceden duyurulmayan elektrik kesintileri de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ravalpindi'de yaşayan Rehana Jadoon, vatandaşa haber verilmeden uzun süreli elektrik kesintilerine gidilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Şerif eski hükümeti suçladı

Başbakan Şahbaz Şerif, elektrik kesintileri dolayısıyla İmran Han hükümetinin enerji politikalarını suçladı.

Eski hükümetin ne zamanında petrol aldığını ne de elektrik santrallerini onardığını belirten Şerif, bunun şu an yaşanan elektrik kesintilerine yol açtığını savundu.

Şerif, hükümetinin bu problemi çözmek için çabaladığını kaydetti.

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Pakistan, Başbakan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da enerji açığı giderek derinleşiyor - Son Dakika


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