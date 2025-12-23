Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü

Pakistan\'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü
23.12.2025 12:33  Güncelleme: 13:43
Pakistan\'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü
Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaleti Karak bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan minibüse düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde terör saldırısı düzenlendi. Karak bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan minibüse düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Karak Polis Sözcüsü Shaukat Khan yaptığı açıklamada, "İyi silahlanmış ondan fazla terörist, bir polis devriye aracına pusu kurdu ve beş polis memurunun şehit olmasına neden oldu" dedi. Khan, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis takviyesinin sevk edildiğini söyledi.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Polis Sözcüsü Shaukat Khan, "Suç mahallinden deliller toplandı ve failleri yakalamak için kapsamlı bir arama operasyonu şu anda devam ediyor" ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Polis, terörle mücadelede her zaman ön cephede rol oynamıştır" dedi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
