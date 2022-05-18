Pakistan'da koalisyon hükümeti, erken seçim taleplerini reddetti - Son Dakika
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Pakistan'da koalisyon hükümeti, erken seçim taleplerini reddetti

18.05.2022 13:24
Pakistan'da koalisyon hükümeti, erken seçim taleplerini reddetti

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif liderliğindeki iktidar koalisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın erken seçim talebini reddederek, hükümetin Ağustos 2023'teki seçimlere kadar görevine devam edeceğini bildirdi.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif liderliğindeki iktidar koalisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın erken seçim talebini reddederek, hükümetin Ağustos 2023'teki seçimlere kadar görevine devam edeceğini bildirdi.

The Nation'da yer alan habere göre, Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) öncülüğündeki partilerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ekonomik canlanma ve bütçenin hazırlanması yönünde ciddi adımların atılmasına karar verildi.

Koalisyon partileri, ayrıca, eski Başbakan Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) mevcut hükümete yönelik kullandığı "ithal hükümet" iddialarını reddederek, Han'ın halkı yanılttığını belirtti.

Han'ın erken seçim yönündeki taleplerini de kabul etmeyen partiler, hükümetin Ağustos 2023'teki seçimlere kadar görevine devam edeceğini bildirdi.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasıyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da koalisyon hükümeti, erken seçim taleplerini reddetti - Son Dakika


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